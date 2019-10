Les 12 Sagesses des Animaux

Tel est le thème du livre de Yolaine de La BIGNE aux éditions LEDUC.

On sait aujourd'hui que les animaux sont sensibles, intelligents, dotés de personnalités diverses. Dans cet ouvrage, on découvre aussi qu'ils pêuvent être sages et que leur bon sens peut aider chacun d'entre nous.

Invités:

- Yolaine de La BIGNE/ Journaliste. Elle a fondé NEOPLANETE et l'Université de l'Animal, la Journée Mondiale de l'Intelligence animale et le site L'animal et l'Homme.

- Denis SCHMID/ Membre de l'Association L214 et responsable du Parti Animaliste pour la Région Sud-Est/ PACA.