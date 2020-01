Les 1er jeux des masters à Vichy du 1er au 4 octobre 2020

Une manifestation sportive pluri disciplinaire qui s'adresse aux amateurs + de 35 ans licenciés d'une fédération affiliée au CNOSF. Au programme : course à pied, natation, cyclisme, tir à l'arc, aviron indoor et pétanque. Entre 5 et 10000 participants sont attendus pour un rendez-vous alliant culture et sport et impliquant activement les clubs sportifs locaux. On fait le point avec Denis Massaglia, président du Comité nationak olympique et sportif français.