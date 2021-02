Les 30 ans de la Ronde de l'Espoir - De nombreuses photos

A l’occasion de ses 30 ans, la Ronde de l’Espoir du Doubs va présenter un livre qui relate son histoire.

Et qui rend hommage à tous ses bénévoles qui ont parcouru à vélo les routes du département et de la Franche-Comté pour recueillir des fonds destinés à la Ligue contre le cancer.

Cet ouvrage fait également la part belle aux photographies.

Un plus qui va permettre aux lecteurs de s'immerger davantage dans son passé.