Les 30 ans de la Ronde de l'Espoir - Un bilan de l'année 2020

Ce groupe de cyclistes parcourt chaque année, hors crise sanitaire, les routes du Doubs et de la Franche-Comté pour récolter des dons et aider la recherche contre le cancer.

En 2021, dans le cadre de cet anniversaire, son président Jean-Marie Vivot et le bureau de l’association souhaitent publier un livre pour retracer l'histoire de cette structure.