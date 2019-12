Les 30 ans du Don en Confiance, un label de confiance pour les associations

L'INTERVIEW /

En cette fin d'année, les associations et fondations sont nombreuses à faire appel à votre générosité. Mais savez-vous réellement comment sont gérés vos dons ? Depuis 30 ans, l'organisme privé Don en Confiance oeuvre pour garantir une sécurité et une transparance aux donateurs dans l'utilisation des dons récoltés. Depuis sa création en 1989, plus de 1600 entités ont réussi à obtenir ce label bleuté "Don en Confiance" qui accompagne les courriers.

Nathalie Blum, la directrice générale du Don en Confiance, est l'invitée de Melchior Gormand.



Qui craint le grand méchant loup ? Exposition à Epinal pour raconter le loup.

• Secrets de recettes, avec Nicolas Bergerault, co-fondateur de L'atelier des Chefs / Une bûche de Noël au yuzu

• Ça fait du bien d'en parler, avec Philippe Royer, président des EDC / A la recherche du Bien Commun

• Tous acteurs du changement, avec Ashoka / Libérer les talents partout dans le monde des enfants des rues