Les 50 ans de l'Opération brioches dans le Jura

La 50ème édition de l'Opération brioches est menée par plus de 2000 bénévoles dans trois secteurs du département, jusqu'au 13 octobre 2019.

Les bassins de vie de Lons-le-Saunier, d'Arbois et de Saint-Claude.

La recette de la vente de cette viennoiserie permet de financer les actions de l'APEI du Jura, une association qui oeuvre en faveur des droits des personnes en situation de handicap mental et de leurs proches.

Et qui favorise leur intégration sociale et professionnelle.