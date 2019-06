Les 800 ans de la Cathédrale de Metz fêtés à partir du 7 décembre 2019 2/2

C'est le monument le plus visité de la ville. Une des cathédrales les plus vastes et les plus hautes de France, et qui possède la plus grande surface de vitraux du pays. Pour marquer ce 8e centenaire, des événements commémoratifs auront lieu dès 7 décembre 2019. Ce 8è centenaire sera notamment marqué par l'installation d'un nouveau vitrail dans la chapelle Saint-Nicolas, et par la publication d'un livre (le 23 novembre) sur les 800 ans de la cathédrale.

Sont également prévus : une rénovation de la signalétique de la cathédrale, et de la toiture de la chapelle du Saint-Sacrement. Le Centre Pompidou-Metz consacrera une expo à Marc Chagall à partir du 17 octobre 2020, Chagall auteur de plusieurs vitraux de la cathédrale de Metz. Sans oublier un nouveau "mapping", projection numérique d'hiver, qui retracera les 800 ans de la cathédrale...