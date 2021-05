Les abeilles face au changement climatique

Aujourd’hui, le rôle majeur des abeilles dans l’écosystème fait l’unanimité.

Depuis plusieurs années, on parle du déclin des abeilles et le risque lié aux conséquences du changement climatique est très important, à très court terme à cause de la rapidité du phénomène. Est-ce inéluctable ? Quelle est la faculté d’adaptation des colonies aux modifications attendues du climat ?

Peut-on dresser une ou des perspectives à moyen terme et quels enjeux cela soulève-t-il ? Avec nos invités, nous parlerons de scenarios, de ruches connectées, de technologie, high tech, low tech, Génétique, transhumance, gestion rucher…