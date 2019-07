Les accords UE-MERCOSUR provoquent un tollé dans les Pays de la Loire

L'accord de libre-échange signé vendredi entre l’union européenne et le MERCOSUR continue de faire grincer des dents. Les agriculteurs européens craignent une concurrence déloyale des usines à viande latino-américaines. Nous essayerons de prendre de la hauteur en compagnie d’un spécialiste de ces questions : Bruno Parmentier, ancien directeur de l’école supérieur d’agriculture d’Angers.



Rencontre cette semaine avec un apiculteur vendéen dont le miel est désormais commercialisé sous la marque Juste et Vendéen… Avec cette marque créée par et pour les agriculteurs, les producteurs et productrices de Vendée veulent proposer aux consommateurs des produits de qualité, tracés et à des prix rémunérateurs.

Cet été, les Sarthois vont pouvoir s'instruire et s'amuser en même temps que de bronzer sur les plages … Avec 9 événements autour de l'architecture et l’urbanisme. C’est l’initiative du CAUE de la Sarthe qui pour se déplacer de ville en ville, utiliseront un camion un peu spécial.



C’est l’heure des vacances. De nombreux diocèses proposent de multiples activités pour occuper nos chers bambins. Exemple avec le diocèse de Laval qui a décidé d’organiser pour la deuxième année un pélé VTT en cette première semaine de juillet. C’est le premier diocèse de l’ouest à s’inscrire dans cette démarche née en 2001 à Rocamadour.



Et enfin, c’est le rendez-vous incontournable des amateurs de théâtre. Le festival d’Avignon vient tout juste de commencer. Il va durer trois semaines. Et à côté du « in » -les spectacles programmés par le festival- une myriade de compagnies viennent se produire dans le cadre du « off » dont de nombreuses des Pays de la Loire… Depuis 20 ans, la Région des Pays de la Loire soutient ces compagnies.