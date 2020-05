Les acteurs du tourisme sarthois sont dans l'incertitude

L'activité touristique de notre département est fortement impacté en raison de ce confinement. Événements sportifs reportés, festivals annulés, établissements fermés, la période est difficile pour les professionnels du tourisme.

Jean-Jacques Foignet, directeur général de Sarthe Tourisme, fait le point au micro d'Auberi Maitrot



Une saison touristique au point mort

Habituellement, les vacances de Pâques et les ponts du mois de mai sont les rampes de lancement de la saison touristique. Cette année, ni les vacances de Pâques ni les ponts des 1er et 8 mai ne permettent d'accueillir des visiteurs en raison du confinement.

La suite et les différentes phases de déconfinement n'offre pas beaucoup plus de perspectives pour ces prochains ponts de mai : l'Ascension (jeudi 21 mai) et le week-end de la Pentecôte (30, 31 mai et 1er juin).

"Les annonces du Président de la République ne sont pas pour rassurer les professionnels" souligne Jean-Jacques Foignet.

En effet, nous pourrons nous déplacer que dans un rayon de 100 km autour de notre domicile. C'est vaste, certes, mais cela exclut d'éventuels visiteurs résident au-delà de cette limite.

Sur le plan économique aussi, les professionnels sont en grande difficulté puisque un professionnel sur deux affirme avoir perdu 75% de son chiffre d'affaire entre mars et mai.



Quelle perspective ?

Les dernières annonces concernant le secteur touristique, faites par Emmanuel Macron, ne sont pas pour rassurer les professionnels. Pour le moment, les cafés et restaurants resteront fermés et il reste la question à trancher des petits musées. Qu'est-ce qui va permettre de définir un petit musée ?

De plus, le report des compétitions sportives a aussi un certain poids sur l'économie touristique. Les 24 Heures Motos et 24 Heures du Mans sont reportées respectivement les 30 et 31 août et les 19 et 20 septembre. Ici, les professionnels espèrent un report de l'activité prévues en avril et juin vers fin août et septembre.

Toutefois, 2020 devait accueillir une nouvelle édition de 'Le Mans Classic' qui est reporté en 2021. La course historique permettait d'accueillir près de 130 000 personnes et augmentait de 20% les nuitées en Sarthe. Il en est de même pour le Grand Prix de France MotoGP qui amène 200 000 personnes au Mans, mais ici, aucune date de report n'a été annoncée.



Le soutien aux professionnels s'organise

Des actions sont menées par Sarthe Tourisme pour accompagner les professionnels sur le plan de la trésorerie mais aussi sur des conseils post-confinement sur les mesures et bonnes pratiques à adopter en vue de la réouverture de ces établissements.

Le site internet de Sarthe Tourisme met aussi en avant les productions locales, les ventes à emporter ou livraison des restaurateurs du département.

Vous pouvez également soutenir les profesionnels du tourisme en achetant des bons d'achats. Des bons d'achats qui seront valables chez les partenaires jusqu'au 31 décembre 2021.