Les actions de l'association France AVC 39

Les Accidents vasculaires cérébraux, qui correspondent à une brusque interruption de la circulation sanguine vers le cerveau.

Chaque année, en France, 130 000 personnes sont victimes d’un AVC et la moitié en garde de graves séquelles.

Il représente aussi la troisième cause de mortalité, derrière les maladies cardiovasculaires et le cancer dans notre pays.

Dans le Jura, l’association France AVC 39 reste mobilisée et informe régulièrement sur ce dangereux phénomène.