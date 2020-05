Les aéroports dans la tourmente - Thomas Juin

Invité : Thomas Juin, directeur général de l'aéroport de La Rochelle, et président de l'UAF - l’Union des Aéroports Français

L'activité commerciale des aéroports est à l’arrêt et la date de reprise des vols de passagers n’est pas encore connue. Pour autant, les dépenses des aéroports sont essentiellement des charges fixes, et ces charges courent toujours pendant ce confinement



Journal régional (Par Denis Charbonnier)



Chroniques :

Regard éditorial : Le miracle autrichien? (Par Gwenaël Lamarque)

Cinéma : Série "The crown" de Peter Morgan et Stephen Daldry (Par Nicole Raymond)

Jardinage : Le houblon (Par Dorothée Falières)

Livres jeunesse : "Hôtel Castellana" de Ruta Sepetys aux éditions Gallimard Jeunesse (Par Erika Defaye)



Chanson :

Finneas / Let’s fall in love for the night