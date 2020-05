Les affaires reprennent dans les commerces - Christian Baulme

Invité : Christian Baulme , Président de l'association des commerçants et artisans des métropoles de France





Journal régional (Par Denis Charbonnier)





Chroniques :



Regard éditorial : Des élections inédites posant certainement des questions juridiques (Par Dominique Breillat)



Livres : "Chanson bretonne" de J.M.G. Le Clézio aux éditions Gallimard (Par Catherine de Revel)



Environnement : Le plan de sortie de crise du collectif "plus jamais ça" (Par Martine Laplante)



Voyage : Tyr, Sidon, Beyrouth, balade libanaise au bord de la méditerranée (Par Jean-Luc Pozzo)





Chanson :

Some say / Nea