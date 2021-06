Les agriculteurs bios du Centre Val de Loire mobilisés à Paris contre la PAC

> Grande manifestation des acteurs de la filière bio en France demain à Paris… Ils seront 200 du Centre Val de Loire à faire le déplacement. En cause les dernières annonces du ministre de l’agriculture pour la prochaine politique agricole commune.



> Il y a de l’agitation sur le chantier du Pont Napoléon… et encore plus depuis quelque jours, alors que la circulation est en partie fermée… Point d’étape sur ces grands travaux