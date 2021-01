Les agriculteurs tourangeaux sur les nerfs

Les agriculteurs ont manifesté dans le centre ville de Tours ce mardi après midi. Une bonne centaine de tracteurs ont mené une opération escargot et bloqué la place Jean Jaures.



Tester son commerce et apprendre à le tenir, c'est le principe de la Boutik'école. Une nouvelle formation proposée par la BGE va démarrer à la fin du mois à Blois et il reste des places !



Le beau temps n'aura été que de courte durée, les nuages reviennent dès demain matin et la pluie demain soir.