Les Aiguilles du Coeur de la Vallée de l'Indre

Comme chaque mardi matin sur RCF Touraine, c’est l’heure de se retrouver pour votre magazine dédié aux associations tourangelles. Pour cette dernière émission inédite, nous partons à Truyes pour découvrir Les Aiguilles du Cœur de la Vallée de l’Indre. Pour en parler, nous recevons sa présidente Mireille Pétillot et nous allons voir avec notre invitée les missions et les activités de cette association qui pratique notamment le tricot solidaire. On se retrouve tout de suite !