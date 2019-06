Les ambitions du nouveau directeur des Scènes du Jura

Le 9 mai 2019, Cédric Fassenet, ancien directeur adjoint de cette scène nationale, a été désigné pour succéder à Virginie Boccard, partie au Mans.

Un changement qui s’opère dans la continuité.

Et qui dans le même temps, veut être marqué par l’empreinte de Cédric Fassenet.

Dans ce cadre, il a présenté « Faire corps ».

Un projet pluridisciplinaire et ambitieux qui vise à toucher plus largement, et différemment, les populations et territoires du Jura, éloignés du monde du théâtre.