Amateur ou passionné d'orgue vous allez être content...



Et oui un concert construit autour des concertos pour orgue et orchestre est prévu ce samedi, en la cathédrale Saint Jean-Baptiste à Besançon, à partir de 20h.



L'association bisontine les amis de l'orgue organise cet événement notamment pour faire découvrir cet instrument si particulier.



Pour en savoir plus Jean-Baptiste Bornier, RCF Besançon, reçoit Pierre Staehlé, président de l'association.