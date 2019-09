Bonjour à tous et bienvenue sur RCF dans votre magazine hebdomadaire sur la vie associative en Touraine. Ce matin, nous partons à Saint-Martin-le-Beau pour découvrir Les Amis du Manoir Thomas Bohier. Son président Christophe Lagorce, que vous entendez sur notre antenne, est en studio aujourd’hui et nous allons notamment voir avec lui les coulisses de ce Manoir du XVIème siècle avec ses différentes activités et ses actualités. On se retrouve tout de suite !