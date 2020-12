Les amis du monde diplomatique, saison 4 émission #4

Invité :

- Antony Burlaud, président des Amis du Monde Diplomatique France



"L’association des Amis regroupe et fédère les lecteurs les plus actifs du Monde diplomatique. Animée par ses nombreux correspondants en France et à l’étranger, ainsi que par sa délégation générale, l’association organise chaque année des centaines de rencontres-débats et participe ainsi activement au débat d’idées. Les Amis sont un partenaire stratégique du Monde diplomatique. Avec l’association Gunter Holzmann qui regroupe l’ensemble des personnels du journal, les Amis participent au capital du Monde diplomatique, garantissant son indépendance et protégeant sa liberté d’informer. Grâce à son action dans la société et auprès des tissus militants sur tout le territoire, les Amis contribuent directement au rayonnement des idées et des valeurs du Monde diplomatique."