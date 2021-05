Les amoureux des jardins ont rdv ce week-end à Alençon

Les 18ème Rendez-vous au jardin auront bien lieu cette année! Organisé par le Club Inner-Wheel et la ville d'Alençon ce rassemblement autour de l'art foral rencontre chaque année un grand engouement.



5 à 6000 personnes s'y pressent depuis 18 ans au parc des Promenades. De nombreux stands de professionnels seront là, ainsi que des stands littéraires ou musicaux. Une belle ballade familiale en perspective. On en parle avec Viviane Lemeter du Club Inner Whell d'Alençon.