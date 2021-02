Les anges gardiens du Mucem

« Les musées et les monuments seront les premiers convoqués à la réouverture » a promis Roselyne Bachelot, ministre de la culture.

En attendant cette réouverture tant attendue les musées se tiennent prêts à retrouver leur public. RCF est allé à la rencontre de ces anges gardiens des musées qui ne se sont pas arrêtés de travailler.

Les fées du mucem

Nassim est le chef d'équipe de la société de nettoyage ATALIAN, il coordone les 40 heures de nettoyage hebdomadaire dont les Mucem a besoin pour rester propre et présentable. entre deux changemetns d'expositions c'est à ses équipes que revient le soin de tout nettoyer pour que le public puisse flâner à son gré parmi les oeuvres du musée de la Méditerranée.

Qu'il soit ouvert ou fermé, finalement ça ne change rien pour les équipes de Nassim, il y a toujours quelque chose à nettoyer, il a tout juste le temps de "jeter un coup d'oeil" aux expositions.

Le dernier public

Ibrahim et Cheik sont en charge de la sécurité, ils veillent sur les expositions, qu'ils sont les seuls désormais à pouvoir observer. Ils racontent volontiers les expositions qu'ils ont le plus aimées et souhaitent que le public puissent à son tour les découvrir, comme l'exposition Mezze, bientôt installée au Mucem. Ils regrettent d'ailleurs d'avoir été les seuls à pouvoir poser les yeux sur l'exposition Folklores.

Le Mucem est donc prêt grpace à tous ses anges gardiens à rouvrir ses portes dès que possible. Il a également très vite mis en place des visites virtuelles et commentées de ses expositions pour garder le lien avec le public et projeter la culture hors de ses murs.

C'est à retrouver sur leur site internet.