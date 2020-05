Les angevin pourront retirer leur masque du 7 au 10 mai

Pour retirer les masques, chaque angevin devra se présenter à un site de distribution muni de l’attestation à télécharger ci-dessous, en indiquant son nom, prénom et adresse, ainsi que le nombre de personnes vivant au foyer (adultes et enfants de plus de huit ans). En effet pour faciliter la gestion des flux dans le respect des règles de distanciation, chaque personne devra se présenter seule dans les sites de distribution, et retirer les masques nécessaires à l’ensemble de sa famille.

Cette attestation sur l’honneur devra être accompagnée de la présentation d’une pièce d’identité et d’un justificatif de domicile.

Pour les personnes n’ayant pas d’imprimante, des attestations seront disponibles dans chaque site de distribution (venir alors avec son propre stylo). A noter que les quotidiens Ouest France et Le Courrier de l'Ouest seront gratuits jeudi 7 mai, avec dans leurs pages des attestations à découper.

Enfin, il sera possible de retirer un masque pour un tiers empêché, en présentant son attestation complétée et sa pièce d’identité (dans ce cas, le justificatif de domicile n’est pas nécessaire).

Les points de retrait

Centre-ville:

parking public de l’Hôtel de Ville (boulevard de la Résistance et de la Déportation)

gymnase Chevreul (25 rue Prebaudelle)

ancienne patinoire du Haras (allée du Haras)

Madeleine/Justices/Saint-Léonard:

salle Villoutreys (39 rue des Vieilles Carrières)

gymnase Félix-Landreau (51 rue Jean-Jaurès)

salle Jean-Bouin (boulevard Coubertin)

La Roseraie:

espace Frédéric-Mistral (4 allée des Baladins)

gymnase Jean-Mermoz (3 avenue Jean-XXIII)

gymnase des Grandes-Maulévries (5 rue Gaston-Allard)

Saint-Serge/Ney/Chalouère:

salle Jean-Rousseau (rue du Major Allard)

Grand-Pigeon/Deux-Croix/Banchais:

gymnase Montaigne (1 rue Joseph-Cussonneau)

Monplaisir:

gymnase Monplaisir (rue de l’Ecriture)

gymnase Voltaire (rue du Morvan)

hall de la cité des associations (58 boulevard du Doyenné)

Belle-Beille/Lac de Maine:

gymnase de Beille-Beille (47 boulevard Beaussier)

gymnase Millot (1 rue de la Lande)

gymnase Jean-Monnet (rue du Haut-Chêne)

Doutre/Saint-Jacques:

greniers Saint-Jean (place du tertre Saint-Laurent)

salle André-Bertin (63 rue de la Meignanne)

Hauts-de-Saint-Aubin:

salle Jean-Moulin (2 rue des Capucins)