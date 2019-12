Les animations de fin d'année se poursuivent même après le 25 décembre

Le Mans fête Noël même après le 25 décembre. Les bons moments à passer en famille se poursuivent en ville et on vous donne quelques éléments.

Après Noël, les festivités continuent au Mans pendant les vacances scolaires, de quoi occuper toute la famille même après l’ouverture des cadeaux !

Ca commence à partir du 26 décembre avec une activité à faire en famille à l’Abbaye Royale de l’Épau. Partez en famille dans l’abbaye cistercienne à la chasse aux rennes de Noël. Au repos après leur long travail, il auraient pris leurs quartiers au Mans. Laissez-vous transporter par la mise en lumière du lieu. C’est de 11h à 18h, pourquoi pas en profiter pour prolonger un peu votre déambulation en profitant des illuminations de l’Abbaye. L’entrée est celle habituelle de l’Abbaye, 5,5€ pour les adultes et gratuit pour les moins de 10 ans.

Toujours ce mercredi 26 décembre, la médiathèque Louis Aragon au Mans organise la projection du film Le Pôle Express, l’histoire d’un enfant, doutant de l’existence du Père Noël monte dans un train en direction du Pôle Nord. Un film de Robert Zemeckis proposé gratuitement dans la limite des places disponibles. Vous pouvez prendre contact avec la médiathèque au 02 43 47 48 74.

Après Noël, les mercredi 26 et jeudi 27 décembre, découvrez les arts du cirque en famille à l’occasion d’une initiation en famille de 10h à 12h à la cité du cirque Marcel Marceau, derrière l’église Saint-Martin au Mans, le stage est à 24€.

Même lieu, même date, mais l’après-midi cette fois, c’est aux enfants de 8 à 13 ans qu’est réservé ce stage avec un goûter en fin de stage à 30€ les deux séances.

Retrouvez également deux stages de cirque pour les enfants entre 5 et 13 ans les 2 et 3 janvier 2020 à la cité du cirque du Mans. Toutes les informations sur ces stages sur citeducirque.com

La nuit, les lumières agrandissent la part de mystère de la Cité Plantagenêt. Devinez tous ces secrets accompagnés par un guide de la Maison du Pilier Rouge, pour voir la vieille ville comme vous ne l’avez jamais vue. À 17h et 17h30 entre 4 et 6€, les réservations sont à prendre auprès du Service du Tourisme et Patrimoine au 02 43 47 40 30.

Le marché de Noël se poursuit au Mans, jusqu'au 29 décembre place de la République. De son côté, le festival Le Mans Sonore sera toujours actif en janvier 2020, pour profiter des illuminations de l'Abbaye Royale de l'Epau et de son immersion sonore et lumineuse. À noter que les illuminations de l'Abbaye ne seront pas allumées les 24, 25, 31 décembre 2019 ainsi que le 1er janvier 2020.