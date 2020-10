Les annonces d'Emmanuel Macron dans les vallées des Alpes Maritimes

Le président de la République était à Tende et Breil-sur-Roya. Il a rencontré les habitants et les secours avant de faire des annonces pour reconstruire les vallées du Haut Pays.

Beaucoup de discussions. Des demandes des habitants, des pleurs parfois. Le président de la République a rencontré les habitants de Tende et de Breil-sur-Roya.

Dans la commune de Breil-sur-Roya, le président de la République a pris la parole et annonce "un arrêté de catastrophe naturelle pour 55 communes". Emmanuel Macron qui veut engager au plus vite la reconstruction: "Il va falloir construire un fonds d'urgence dans les Alpes-Maritimes" dit-il. "Nous allons investir sur ce fonds pour pouvoir reconstruire" en parlant toutefois d' "une reconstruction qui respecte la non artificialisation des sols". Les communes seront accompagnées: "il y aura un gros travail avec les collectivités" dit Emmanuel Macron qui promet un accompagnement dans la durée.

Sur le dossier de l'agriculture, l'Etat de catastrophe agricole est activé tout comme le régime de calamité agricole qui facilite les démarches pour la mise en place d'aides financières.