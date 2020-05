Les appels en visio se sont développés dans les EHPAD

René-Francis André a 94 ans, ce jour là, il appelle en visio sa petite fille qui habite à Beyrouth.. Auparavant, il utilisait le téléphone, mais ces nouveaux outils, comme il le dit, sont un plus.

"Je me suis rapproché de ma petite fille, c'est évident", reconnaît René-Francis.

Le numérique s’est fortement développé depuis le confinement et l’usage des tablettes est une nouveauté dans cet EHPAD Manon Cormier à Bègles, grâce aux dons en tablettes et routeurs 4G de plusieurs donateurs : Orange, Bouygues télécom, la Fondation Hôpitaux de Paris avec les magasins Boulanger et l’Agence Régionale de Santé.

« Aujourd’hui certains résidents joignent leur famille tous les jours, c’est à la demande, ça fonctionne très bien », commente Amandine Bance, directrice déléguée de l’EHPAD.

Victimes de leur succès, les appels ont visio ont demandé une nouvelle organisation, comme de dédier une personne spécialement à la gestion de ces communications avec les résidents.

Les appels visuels ont contribué à développer les liens, c’est un des « bénéfices » du confinement, sans compter la solidarité de proximité, avec les dessins d’enfants, ou les gourmandises fournies par les habitants de Bègles pendant cette période difficile mais exceptionnelle à bien des égards.