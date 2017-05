Les archives du groupe Casino

L'entreprise Casino est intimement liée à la ville de Saint-Etienne et les Archives Municipales viennent de se voir confier leurs archives.

Un nombre impressionnant de documents de tous ordres permettant de suivre les évolutions de l'entreprise sur près d'un siècle, un héritage des plus passionnants.

Cyril Longin, directeur des archives municipales et Pierre-Régis Dupuy nous présentent ce trésor en cours d'inventaire et évoquent les nombreux projets mis en œuvre dans les mois et les années prochaines.