Les assises nationales des maisons des lycéens bientôt à Blois

Aujourd'hui c'est le lancement de la semaine européenne pour l'emploi des personnes handicapées. Plusieurs évenements vont avoir lieu à Bourges. Objectif : accompagner les persones en situation de handicap sur le marché du travail.



Qui est appelé à recevoir la confirmation ? Comment cheminer ? Samedi matin un petit déjeuner particulier était organisé par le service diocésain de la catéchèse et du catéchuménat. On en parle dans cette édition.



Blois accueille dès ce jeudi, les assises nationales des maisons des lycéens. Des centaines de jeunes sont attendus pour échanger sur la mobilisation pour le climat et l'environnement.



Comment dessiner les droits des femmes ? Une exposition propose des caricatures de presse sur ce sujet. Nous serons avec une des dessinatrices dans cette édition.