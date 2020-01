les ateliers de janvier, du 6 au 10/01 à Brasparts

Explorer les futurs des monts d'Arrée : c'est l'ambition d'un travail que mènent cette semaine, des étudiants du Museum National d'Histoire Naturelle de Paris. ils organisent jusqu'à vendredi des ateliers, ouverts à tous, à Brasparts et dans les environs. On en parle avec Geoffrey Lavigne, un des étudiants, et tout d'abord Anne Caroline Prévot, responsable de ce master Société et Biodiversité