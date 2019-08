Cet été, la science s'invite sous nos fenêtres, pour le plaisir des briochins. L'association des petits débrouillards organise des ateliers, pour faire découvrir le fonctionnement du climat aux plus jeunes.

Emeline Mauro a assité à un atelier avec les enfants.



Sachez que les ateliers de la science en bas de chez toi sont gratuits, et présents chaque semaine dans un quartier différent. Pour y assister, rendez-vous au quartier de l'iroise à Ploufragan du 19 au 23 août et au quartier de Balzac du 26 au 30 août. Toutes les informations sont disponible sur le site de l'association www. lespetitsdebrouillardsgrandouest.org .