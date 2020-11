En septembre dernier, le CRIA 41 lançait en partenariat avec l'Adépa, une ressourcerie informatique blésoise, les ateliers Savoirs et numérique. Le principe : confier à 7 familles non équipées, du matériel informatique en échange de suivi d'une formation. 7 familles d'élèves du collège Rabelais de Blois ont intégré le projet, des familles dont les enfants avaient décroché lors du premier confinement. Et malgré le second confinement, l'accompagnement se poursuit.