Les Audettes, une nouvelle association audoise pour la cause féminine

Audettes est née à l’initiative de deux Audoises, Pauline Lignon et Marie Aurelle, suite à un constat : que deviennent tous les vêtements et accessoires

des femmes qui ne souhaitent plus les porter ?

Robe achetée pour une occasion, pull qu’on ne veut plus mettre parce qu’on l’a trop porté ou encore pantalon dans lequel on ne rentre plus... toutes les occasions sont bonnes pour laisser dans sa penderie des vêtements qu’on ne met plus.

Fortes de ce constat, l’association Audettes a décidé de trouver un moyen pour collecter toutes les pièces inutilisées par lespar les Audoises et les remettre en vente pour qu’elles soient adoptées par d’autres.

Ses objectifs sont de favoriser les achats d’occasion de bonne qualité et de rendre accessible la mode à des femmes qui n’ont pas forcément les moyens.