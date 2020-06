Les aumôneries catholique et musulmane du CHU de Nancy

Le confinement a été une épreuve pour les aumôniers des hôpitaux. Interdits d'accès aux sites, ils n'ont pas pu exercer leur mission d'écoute et d'accompagnement des patients. Aujourd'hui, ce n'est toujours pas le retour à la normale. Ce qui n'a pas empêché les différentes aumôneries de l'hopital central de Nancy de porter un projet symbolique pour remercier les soignants.



Nicolas Dufour reçoit les responsables des aumôneries catholique et musulmane du CHU, Annie Wiedemann et Mostafa Allioui.