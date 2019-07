Les autorités maritimes font de la prévention

L'été, ses sorties en mer et ses baignades.. et parfois au mépris des règles les plus élémentaires de prudence. Depuis le début de l'année, le Cross, centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage, a recensé cinq décès dans le département, dont deux par noyade.



Une situation préoccupante, à laquelle les différents acteurs concernés tentent de faire face. Pour cela, des journées sont organisées pour sensibiliser les plaisanciers à la sécurité et aux dangers de la mer.



Kristenn Le Bourhis est administratrice des affaires maritimes à la DDTM, la Direction Départementale des Territoires et de la Mer. Elle explique au micro de Lena Plumer-Chabot les bons gestes et les réflexes à avoir avant d'embarquer.