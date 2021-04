Les avions awacs de la base d'Avord arrivent à Châteauroux

L'Etat, le rectorat et la région unissent leurs forces pour faciliter l'accès au stage pour les étudiants. Hier une tribune a été signée pour enterriner l'engagement collectif des pouvoirs publics et des entreprises. 60 % des jeunes de la région Centre Val de Loire sont actuellement en recherche de stage.



Une campagne d'affichage à Bourges dans les residences HLM. Objectif : inciter les habitants à appeler la police en cas d'incivilité Peu osent le faire, alors que l'appel au 17 est confidentiel.



L'aéroport de Châteauroux a accueilli vendredi dernier deux avion awacs, en provenance de la base d'Avord. Ils resteront stationnés en terre castelroussines jusqu'en novembre prochain.



Un orchestre régional d'enfants va se former en Centre-Val de Loire. Il est ouvert à tous les jeunes de 6 à 17 ans. Le point de départ sera donné à Vierzon cet été.