Les avocats du barreau de Bourges en grève

Et si la Roumanie permettrait de réduire la désertification médicale dans l'Indre ? Une délégation va bientôt partir en ce sens pour intéresser des futurs médecins francophones.



Salles d'audiences désertées et procès renvoyés : la justice tourne au ralenti depuis une semaine en France. A Bourges les membres du barreau se sont retrouvés hier devant le palais de justice pour protester contre la réforme des retraites.



La police de Châteauroux en baisse d'effectif. Élus et syndicats se mobilisent pour essayer d'obtenir des renforts.



Changer l'image qu'ont les jeunes des métiers liés à l'armée. C'est l'objectif d'une journée organisée demain après-midi à Bourges. Au programme : échanges et témoignages des professionnels de la défense.