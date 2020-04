Les avocats informent sur les droits des patients

L’ordre des avocats de Bordeaux propose des consultations gratuites pour connaître ses droits, droit des patients notamment. Peut on accéder à son dossier médical, peut on exiger d’être traité à l’hydroxychloroquine ? On en parle avec Maitre Aurélie Journaud, présidente de l’institut du dommage corporel.



Pour tout renseignement : idcbordeaux@gmail.com (institut de dommage corporel)

Me Aurélie Journaud : 05 56 52 68 92