Les bassins de lumières : immersion dans les œuvres de Klimt et Klee

C’est hier qu’à ouvert à Bordeaux l’exposition événement à la base sous marine : "Gustav Klimt, d’or et de couleurs". C’est l’aboutissement de deux ans de travaux et de conception mise en place par la société Culturespaces, à qui a été confié la gestion de 4 alvéoles de la base, baptisées le bassin des lumières. C’est devenu un centre d’art numérique, dans la lignée de deux autres espaces ouverts à Paris et Baux de Provence. Le lieu gigantesque ouvre aujourd’hui, dédié à des expos numériques autour de grands artistes de l’histoire de l’art et de la création contemporaine. Violaine Attimont s’est rendue à la visite inaugurale.

Pour reserver vos billets rdv sur : bassins-lumieres.com