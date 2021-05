Cette semaine direction Savonnières à la rencontre des Bateliers du Cher avec son président Lionel Joyeux.

Les Bateliers du Cher est une association créée en 1992 ayant pour buts de retrouver la mémoire de la batellerie, créer des animations culturelles et pédagogiques et faire revivre le Cher !

Plus de renseignements en vous rendant sur le site:

bateliersducher.net ou sur la page Facebook de l'association.



Réservation balade : 06 88 74 57 83

