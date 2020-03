Les bâtisseurs de cathédrales, une épopée unique dans l'histoire de l'humanité

L'INTERVIEW / Le temps des cathédrales

Dans quelques semaines, cela fera 1 an déjà qu’une partie de la cathédrale Notre-Dame de Paris partait en fumée. Un incendie qui a remué toute la France et même le monde, et qui nous a replongé dans le passé à l’époque des bâtisseurs des cathédrales. Qui étaient ces hommes qui travaillaient à bâtir sur terre ces incroyables édifices que seuls leurs lointains descendants verraient terminées ? Une épopée passionnante racontée par Patrick Sbalchiero dans son livre "Des hommes pour l'éternité", publié chez Artège.

Patrick Sbalchiero, historien, journaliste et auteur, est l'invité de Melchior Gormand.



AU MENU EGALEMENT

