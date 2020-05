Bonjour à tous et bienvenue dans votre rendez-vous du mardi matin de RCF sur la vie associative tourangelle. Cette semaine, nous allons parler santé avec Les Blouses Roses. Elisabeth Chambon, la présidente du comité de Tours de cette association, est en studio aujourd’hui et nous allons voir avec elle les missions et les activités proposées par cette structure en faveur des enfants hospitalisés et des personnes âgées. On se retrouve tout de suite avec notre invitée !