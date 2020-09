Les Blouses Roses et le Fonds de Solidarité Grand Ouest

En France 5000 bénévoles animent des séances artistiques et récréatives au sein de l'association Les Blouses roses.

L'association vient de bénéficier d'une aide de 7500 euros du Fonds de dotation solidarité grand Ouest à la suite d'une collecte de dons. Corinne Laray , la présidente des Blouses roses de Rennes nous explique ce qu'apporte son association aux petits et aux grands dans les hôpitaux et les Ehpad.