les boites a lire de la bibliothèque du Plateau

Connaissez vous les boîtes à lire ? Ce sont comme des petites bibliothèques, placées dans des lieux publics, et où chacun peut prendre ou déposer des livres. La bibliothèque de Plateau, qui couvre des petites communes proches de Landerneau dans le Finistère, en a mis trois en place, à Ploudiry, la Martyre et Tréflevenez. Dans quel but ? On écoute une des bénévoles qui animent cette bibliothèque, Françoise Piton