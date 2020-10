Invité : Jean Exner, directeur de la Chambre des Métiers et de l'Artisanat de Haute-Vienne

L’artisanat, de par notamment la petite taille de ses entreprises, a plus de facilité à s’adapter aux situations de crise que des entreprises plus grosses. Et l’artisanat, excepté dans certains secteurs comme l’évènementiel, s’en tire plutôt bien en cette période de crise sanitaire.