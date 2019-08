Plus de quarante jeux et activités dans un cadre verdoyant. C’est ce que propose le parc de loisirs « les campaines » à Accolans dans le Doubs. Cet espace situé en pleine nature n’est pas uniquement réservé aux enfants mais également aux adultes qui les accompagne et c’est ce qui fait sa particularité.

Nadia Touret, responsable du lieu en dit plus à Léa Loriol, RCF Besançon Belfort Montbéliard.