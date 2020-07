Les camps scouts auront bien lieu cet été - Delphine Juhasz, Lou Deny

Invité : Delphine Juhasz, déléguée territoriale adjointe Aquitaine Nord des Scouts et Guides de France, et Lou Deny, cheftaine et directrice de camp

Le protocole sanitaire pour les camps et colonies de vacances permet la tenue de camps scouts sans que leur organisation ne soit trop contraignante. Tant mieux pour les jeunes et encadrants qui vont pouvoir les vivre cet été.



Journal régional (Par Denis Charbonnier)



Chroniques :

Regard éditorial : La Chine et Hong Kong (Par Philippe Chalmin)

Histoire : Limousin, terre d’asile et d’accueil (Par Guy Perlier)

Intergénérationnel : Le magazine "phosphore", un spécial Japon pour les ados, en particulier sur la ville de Tokyo (Par Danielle Lacoste)



Chanson :

La Bulle / Fabien Boeuf