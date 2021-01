Les cargos à voile à l'heure du Vendée Globe Challenge

Au moment où Charles Dalin sur son Apivia va sans doute franchir aujourd’hui en premier la ligne d’arrivée du Vendée Globe Challenge, nous pouvons nous émerveiller des formidables exploits de la voile française, de leurs concepteurs, architectes naval et navigateurs, qui ont réussi en une décennie à faire décoller de façon incroyable les voiliers, qui atteignent 25 noeuds, et des vitesses de croisière de 15 à 20 noeuds alors qu’à l’époque d’Eric Tabarly et ses Pen Duick, les performances ne dépassaient pas 15 noeuds.