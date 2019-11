Les catéchistes du diocèse du Mans en pèlerinage à Chartres

Par Pierre Girault et Maximilien Cadiou

Faire germer et grandir la foi, c'est la mission des catéchistes et accompagnateurs de catéchuménat en pèlerinage à Chatres samedi 23 novembre.

Ils consacrent bon nombre de leurs mercredis et samedis au service de l'éducation religieuse.

Les catéchistes et accompagnateurs de catéchuménat accompagnent les enfants et les adultes vers le baptêmes.

Pour se retrouver, partager son expérience, tous accompliront un pèlerinage à Chartres, accompagnés par Mgr Le Saux.

Ce pèlerinage sera également l'occasion de suivre les pas de Frantz Stock. Ce prêtre allemand, originaire de Paderborn, oeuvrait pour la réconciliation franco-allemande après la Seconde Guerre Mondiale.