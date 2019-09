Les cheminots catholiques sur la bonne voie

L'UCCF, l'Union Catholique des Chrminot Français et leur hospitalité, l'Hospitalité Notre Dame de la Voie, étaient en pèlerinage national en fin de semaien dernière à Metz et à Verdun. Avec les responsables locaux et nationaux de ces mouvements, retour sur ces journées passées autour de la Paix et de Robert Schuman.