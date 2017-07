Les chemins de Saint-Jacques de Compostelle

DECRYPTAGE

Prendre la route, faire le chemin, c’est devenu une tendance de plus en plus répandue chez nos contemporains. La marche, comme un bon moyen de se délester du quotidien, de nos vies surbookées. On retourne à ce fondamental, retrouver le plaisir d’être debout sur ses deux jambes et d’avancer à son propre rythme… Plus le rythme de la vie s’accélère, plus on a envie de revenir à l’essentiel….



Grégroy Raux a parcouru le chemin d'une seule traite. Il témoigne de ces deux mois de pérégrination, seul face à lui-même : "Au bout de 600 km, j'ai su pourquoi je marchais !"

Béatrice Kaspersky et Marc Tesnières sont membre de l'association Rouen Saint-Jacques qui propose tous les 2 ans de parcourir pendant 10 jours un tronçon du chemin, dans un esprit de pèlerinage véritablement.

Ils évoquent le prochain pèlerinage qui aura lieu du 30 juillet au 10 août, entre Conque et Toulouse.

227 km en 10 étapes. Un groupe d'une soixantaine de pèlerins accompagnés spirituellement par le Père Christophe Potel.

Pour contacter l'association Rouen-Saint-Jacques : daniel.crochemore0161@orange.fr

Visitez le blog de l'association





L’ACTU

1-Jubilé pour 3 soeurs du Sacré Coeur de Jésus,

C'était le 25 juin dernier : sœur Catherine et sœur Monique fêtaient leur 25 et 50 ans de vie religieuse. Sœur Marie-Hélène fêtait elle ses 60 ans de vie religieuse. Malheureusement hospitalisée, elle n’était pas physiquement présente. Tous les membres présents dans la chapelle des soeurs ont également eu une pensée pour sœur Emmanuelle, décédée quelques semaines plus tôt et qui aurait fêté elle, ses 70 ans de vie religieuse. Elle que l'on surnommait "sœur sourire



Une célébration d’action de grâce a eu lieu pour elles ce dimanche 25 juin à 15h. La chapelle de la congrégation était pleine pour l’occasion. Sœur Marie-Claude, la supérieure a également fêté les 30 ans d’existence de la communauté des oblates, ces femmes, qui malgré leur handicap vivent une vie de prière et de travail.



2-Ordination diaconale de Julien Hamel

Une autre joie pour l’Eglise diocésaine, c’est celle de l’ordination diaconale de Julien Hamel, ordonné diacre le 2 juillet dernier dans l’église de Roncherolles en Braye.

Julien a 25 ans, après une formation dans les Assurances, Julien a choisi de rentrer au séminaire pour devenir prêtre. Il évoque son parcours, ce qui, dans son parcours a contribué à éveiller cette évocation.

Rdv l’année prochaine pour l’ordination sacerdotale de Julien. Julien Hamel sera alors ordonné prêtre !



3- Trois missions pour les jeunes lycéens et postbac proposées par la paroisse Saint Jean-Paul II de DIeppe

La paroisse Saint Jean-Paul II propose une semaine de mission sur la paroisse : accueil des touristes sur 2 hauts lieux touristiques de Dieppe, l’église St Jacques et Saint Rémy de Dieppe et… le reste de la journée, détente , sport et loisirs. Explications avec le Père Geoffroy de La Tousche, curé de Dieppe.



4- Formation au dialogue et à la rencontre avec les autres religions.

Proposée par le service de la formation permantente et le Père Pierre Belhache, engagé dans le dialogue interreligieux. Le principe est simple : suivre un MOOC, cours dispensé à distance sur internet, par l’Institut Catholique de Paris et participer à 6 rencontres localement.

Pour en savoir plus sur cette formation à la rencontre et au dialogue interreligieux, contactez le service de la formation permanente au 02 35 07 27 34 ou vous rendre sur le site du diocèse